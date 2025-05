FirenzeViola 90 minuti poi sarà di nuovo mercato, tra partenti e riscatti da valutare

Non sarà la gara di domani a decidere il futuro di tanti, ma certamente sarà l’ultima occasione per sollevare nuovi dubbi o confermare determinate certezze. Proprio di certezze è a caccia la Fiorentina, suo malgrado già alle prese con il futuro ma ancora in attesa del verdetto definitivo della stagione. Perché il dibattito sulla guida tecnica resta aperto, ma soprattutto perché con parecchi calciatori in prestito sono già dietro l’angolo parecchie scelte non esattamente scontate.

Il mercato invernale

Chiaro che determinate risposte arrivate da gennaio in poi siano le più semplici da valutare, come nel caso di Pablo Marì che salvo sorprese guiderà ancora la difesa viola. Di tutti è probabilmente Zaniolo il primo calciatore destinato a salutare, fosse solo per un numero di presenze rimasto insufficiente a concludere l’accordo con il Galatasaray. Aggiungendo al quadro un rendimento a dir poco altalenante è facile immaginare come l’avventura in viola di Zaniolo sia al capolinea, mentre valutazioni più profonde dovranno essere fatte sia su Folorunsho che su Ndour. Se l’ex Napoli ha avuto qualche difficoltà legata anche all’individuazione del ruolo più congeniale l’Under 21 resta in un limbo giustificato anche dall’età, ma è lecito pensare possa essere del gruppo del prossimo anno. Discorso diverso per quanto riguarda Fagioli, sul cui riscatto si sono addensate nubi soprattutto nell'ultimo mese (più o meno in parallelo con il calo di rendimento)

La conferma di quello estivo

Quanto agli arrivi della scorsa estate probabilmente la Fiorentina farà in modo di non smentire un mercato considerato tra i migliori. Perciò fermo restando il riscatto di Gosens, già obbligatorio, e quelle che saranno le scele di Bove, le maggiori attenzioni riguarderanno Kean e De Gea ma non solo. Su Cataldi la sensazione è quella di una conferma dettata anche dai costi ridotti (4 milioni), mentre su Richardson vale quanto scritto in merito a Ndour, ma il grosso delle contrattazioni per nuovi accordi potrebbero riguardare sia Gudmundsson che Colpani, rispettivamente con Genoa e Monza. E poi? Poi andrà capito del gruppo storico chi sarà sacrificato, perché se il rinnovo di Comuzzo potrebbe rasserenare gli scenari estivi quello (ad ora) mancato di Dodò sta già favorendo più di una voce di mercato sul futuro del brasiliano lontano da Firenze.