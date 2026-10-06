FirenzeViola Tiago Gabriel può attendere. Ranieri ringrazia Vanoli e si conferma al centro della Fiorentina

Il difensore rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina. Dopo un anno travagliato e nei giorni delle voci su Tiago Gabriel, Ranieri è al centro più che mai

In un tranquillissimo martedì sera post sosta, trascorso senza grandi proclami un po' come tutti questi inesorabili giorni senza campionato, la notizia è arrivata in serata. Luca Ranieri rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina e si confermerà ancora una volta l'uomo in più. Quello che pareva non esser più un anno fa, quando Paolo Vanoli lo privò della fascia di capitano in uno dei momenti più difficili nella storia viola. L'annuncio di poco fa è solo l'ultimo capitolo di una relazione ripresa alla grande, quella tra il centrale e la maglia gigliata.

Vanoli, dalla delusione fascia ai ringraziamenti

Ranieri non è più il capitano della Fiorentina dalla metà della scorsa stagione, ma è ancora, eccome, uno dei suoi baluardi. "Il mister mi ha tolto la fascia ma mi ha dato una grandissima mano, togliendomi tante pressioni. Non a caso a fine campionato l'ho ringraziato per questo", ha ribadito il classe '99 nell'intervista di poco fa a Sky Sport, rinnovando la fiducia che la società ha sempre riposto in lui e ribadendo una volta in più quanto sia centrale nella formazione attuale. Quella in cui si è parlato tanto della quadra da trovare in difesa e che probabilmente, da stasera, una quadra ancor più chiara ce l'ha davvero.

Tiago Gabriel può attendere

Per tutti c'è sempre stato da capire quale potesse essere il partner di Dragusin, intoccabile fin dal suo arrivo anche dopo l'inizio macchinoso visto con Grosso. Il quesito verteva sul compagno di reparto del rumeno ma già le prime giornate di ri-gestione Vanoli hanno contribuito a dare una risposta. Panchinato con Frosinone e Torino nel periodo più nero di inizio anno, il rientro in panchina dell'attuale tecnico l'ha visto rinascere alla grande al centro della difesa. Nei giorni in cui si riempiono gli spazi dei media a parlare di Tiago Gabriel in vista di gennaio, eccolo di nuovo al centro del villaggio. Perché ancora una volta, nel mare di difficoltà, Ranieri è venuto fuori. E stasera ha messo ancora in chiaro le cose: "Continuare per altri tre anni con questa maglia è un'emozione unica e ho voglia di dare ancora tanto". Difficile aggiungere altro.