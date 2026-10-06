Ranieri annuncia il rinnovo con la Fiorentina: "Onorato di continuare. Ho ancora molto da dare"

Luca Ranieri resterà alla Fiorentina ancora a lungo. Tanto che lo stesso difensore ha annunciato in diretta su Sky Sport, durante un'intervsita con l'emittente satellitare, di aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il club viola fino al 2029 con opzione per il 2030. Queste le parole del giocatore: "Siamo ai dettagli, sono felice. È un rinnovo che rappresenta tanto, sono onorato di continuare con questa società che ormai è una famiglia. Ho vissuto tante cose qui, dalla nascita delle mie figlie e gioie e dolori in campo. Continuare per altri tre anni con questa maglia è un'emozione unica e ho voglia di dare tanto".

Vanoli quanto ha inciso in questo?

"Non ci aspettavamo un anno di trovarlo in una situazione del genere. Il mister mi ha tolto la fascia ma mi ha dato una grandissima mano, togliendomi tante pressioni. A fine campionato l'ho ringraziato e come tutti i miei compagni sono felice di proseguire con lui".

Che ricordi ha con sé?

"A 13 anni giravo tre-quattro campi a settimana, ora abbiamo un centro sportivo che fa da riferimento per tutti i ragazzi. Se guardo al mio passato sono fiero di ciò che ho fatto, ma ho ancora molto da dare".