FirenzeViola Beto e il minutaggio stagionale: colonna della Guinea, quasi fantasma in viola

Beto è, al momento, forse la delusione più grande degli acquisti effettuati la scorsa estate. Non solo per una questione di minutaggio e di forma atletica, ma anche per non aver ancora fatto vedere praticamente niente delle qualità per cui è stato acquistato in estate dall'Everton per 18 milioni di euro.

Pochi minuti con la Fiorentina

Uno dei paradossi più grandi è però proprio legato ai minuti d'impiego da inizio stagione: in viola ha disputato appena 206 minuti, con i 65 minuti disputati nella sconfitta contro il Genoa come picco stagionale. Solo in un'altra occasione ha giocato da titolare, ovvero nella vittoria per 4-2 contro il Venezia mettendo anche a segno l'unico bonus stagionale, ovvero un assist.

Tra poche ore (17 ora italiana) potrebbe scendere nuovamente in campo con la sua Guinea Bissau nella gara interna contro il Madagascar, allungando un minutaggio in Nazionale che dall'estate a oggi ha raggiunto i 259 minuti in tre partite disputate da titolare fisso (sostituito in una sola occasione).

Vanoli lo sta ancora aspettando

E pensare che nella visione calcistica di Vanoli le sue caratteristiche potrebbero essere più adatte al gioco da esprimere. Il problema è che, sia per demeriti dell'attaccante guineano, sia per i meriti di un ottimo Pellegrino, l'innesto milionario di Beto tarda a palesarsi come valore aggiunto. Per fortuna, essendo a novembre, c'è ancora tutto il tempo per dimostrare che il suo acquisto non si tratta di un grande flop ma di un investimento che prima o poi darà i suoi frutti.