RFV La storia di Bove diventa film, l'agente: "La Fiorentina e i fiorentini gli mancano"

La storia di Edoardo Bove diventa un film. Si chiama 'In un battito', un docufilm che ha seguito il calciatore classe 2002 dal malore del dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter al suo ritorno in campo in Inghilterra, col Watford. Una storia di rinascita in sala da domani, per tre giorni (16,17 e 18 novembre) di cui l'agente dell'ex calciatore viola, Diego Tavano, ci ha parlato su Radio FirenzeViola: "Mi emoziona parlare di Edoardo e di questo film. L'idea è nata a Firenze, quando Edo era fuori pericolo a Careggi. Ci dicevamo che da qui a quando lui sarebbe tornato a giocare avremmo voluto raccontare il suo percorso, ne discutevamo con lui e con la famiglia. Ho chiamato Edoardo Leo, gli ho spiegato il mio progetto e abbiamo iniziato così. Un salto nel buio perché non sapevamo cosa sarebbe potuto succedere. Ringrazio tutti, anche il regista, Giovanni Troilo, che ha dimostrato una grande sensibilità.

Edoardo ha vissuto tutto questo bene. Per lui è stato importante fare qualcosa per raccontare la sua storia e con un fine benefico. Questo film è anche un messaggio di resilienza, un invito a non mollare mai. Il percorso è stato particolare, fatto di alti e bassi. Per me è stato un onore stargli vicino, Edo è un ragazzo unico. Ne conosco tanti di atleti ma devo dire che è una persona speciale, è parte della mia famiglia. Si è deciso di fare più un film che un documentario e alla fine è a tutti gli effetti un film anche se basato sulla realtà; è tutto vero, ma c'è qualche scena che è stata inserita per renderlo più film. Alla fine abbiamo girato 130 ore per un prodotto finale da un'ora e mezza, è venuto molto meglio di come pensavamo".

Come sta andando la sua avventura in Inghilterra?

"A Watford si trova benissimo. Vive a Londra, nello stesso palazzo di un suo vecchio amico come Riccardo Calafiori. Anche in Inghilterra è uscito l'Edoardo che conoscevate anche voi. Quest'anno ha iniziato alla grande, sempre titolare, poi ha avuto qualche problema fisico che alla fine è coinciso anche col lancio del film. Adesso però è pronto per tornare".

E su Firenze e la Fiorentina. A Bove manca il mondo viola?

"La Fiorentina gli manca ma ancor di più i fiorentini, che lo hanno amato e gli sono stati accanto. Firenze è la sua seconda casa e appena potrà ci tornerà, è innamorato di questa città. Non era banale per lui, dopo Roma, trovare un luogo che gli ha voluto così bene. Mi ricordo ancora quando tornò per riprendersi i suoi effetti personali al Viola Park, è stato un momento difficile per lui".