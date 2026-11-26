FirenzeViola Vannucchi si racconta: "Ad Arzignano la mia rinascita. Martinelli pronto per Firenze ma De Gea resta un top"

A Firenze lo indicavano come uno dei grandi talenti del vivaio viola, lo accostavano a Tommaso Martinelli e si diceva che su di lui ci fosse anche il Paris Saint-Germain. Aspettative pesanti per un ragazzo che a 19 anni ha già dovuto fare i conti con una stagione complicata, tra le partite a Pontedera e il poco spazio a Cosenza. Ora Tommaso Vannucchi, portiere di proprietà della Fiorentina, ha ritrovato continuità in prestito all’Arzignano e la chiama "rinascita". A Made in Viola, la trasmissione di Radio FirenzeViola in onda ogni giovedì dalle 19 alle 20, Vannucchi ha raccontato come ha vissuto quelle pressioni, cosa gli ha dato la fiducia dell’Arzignano e perché il sogno è sempre lo stesso: esordire al Franchi.

Tommaso, dopo un anno difficile quella di Arzignano è una rinascita per te?

"Sì, la vivo così. È la mia seconda stagione tra i grandi e vengo da un’annata in cui ho avuto poca continuità, soprattutto nella seconda parte a Cosenza. Quest’anno lo vedo come una grande opportunità. Qui posso giocare con continuità, fare bene e far vedere il meglio di me".

Nei momenti difficili hai mai perso fiducia nei tuoi mezzi?

"Essere sicuro di me stesso è sempre stata una mia forza. Quando le cose vanno meno bene cerco di non mollare e, se faccio un errore, provo a non pensarci troppo e ad andare avanti. L’anno scorso è stato difficile, ma le prime esperienze lontano da casa mi hanno insegnato tanto. A Firenze avevo già avuto modo di stare con la prima squadra, però anche a Cosenza, dove ho giocato meno, ho imparato molto del mondo dei grandi. Anche nei momenti più complicati credo di aver tenuto un buon livello e ho sempre cercato di aiutare i compagni".

Avete incassato 15 gol in 12 partite, un ottimo rendimento grazie anche a te. Quanto conta il lavoro della squadra?

"Il merito è di tutta la squadra, di chi parte titolare e di chi entra a partita in corso. Se oggi stiamo facendo un bel campionato è anche grazie all’entusiasmo che c’è stato fin dal primo giorno. Sono tutti ragazzi umili, con voglia di lavorare e di imparare. Siamo giovani e ogni tanto ci manca un po’ di esperienza, ma fin dall’inizio ci siamo detti che insieme possiamo fare qualcosa di importante. Credo che ci siano le condizioni per riuscirci".

La Serie C ti ha messo il mantello da supereroe sui social. Te ne sei accorto anche tu di essere cresciuto?

"Sì, rispetto all’anno scorso mi vedo migliorato. Quelli che sto ottenendo sono piccoli risultati, ma per me contano molto, partita dopo partita. C’entra la fiducia del mister e dell’Arzignano, che ha creduto in me dopo una stagione così così. C’entrano anche il lavoro che faccio tutti i giorni in allenamento e l’affetto dei compagni. Sentirli vicini mi aiuta a fare le cose con la testa più libera".

Cosa ti hanno lasciato le esperienze a Pontedera e a Cosenza?

"Le dieci partite a Pontedera mi sono servite molto. Per la squadra le cose non sono andate come speravamo, ma ogni volta che sono sceso in campo ho cercato di dare il cento per cento. A Cosenza ho trovato una piazza importante e una squadra forte. Non sono riuscito a giocare, ma stare ogni giorno con calciatori che avevano fatto categorie superiori mi ha dato tanto, anche a livello emotivo. Sono state due esperienze diverse, in cui ho capito quanto conti il gruppo".

Cosa ti ha convinto ad accettare l’Arzignano quest'estate?

"È stata la prima società a chiamarmi. Dopo una stagione che non era andata al meglio, già questo per me significava molto. Ho capito che puntavano su di me e che volevano dare spazio ai giovani. L’anno scorso l’Arzignano era arrivato tra le prime dieci e per una cittadina così piccola è un risultato importante. È una squadra che in questo campionato sa farsi valere e mi è sembrato il posto giusto per ripartire. Il primo obiettivo resta la salvezza, ma vogliamo provare a fare qualcosa di più".

Quanto ti ha aiutato la tua altezza e su cosa hai dovuto lavorare?

"L’altezza è sempre stata una fortuna, mi ha aiutato fin da quando ero piccolo. Allo stesso tempo ho dovuto fare un lavoro un po’ diverso per diventare più rapido tra i pali. Con il mio fisico la velocità non è la cosa che mi viene più naturale, quindi ho lavorato tanto sulla rapidità e sull’esplosività. Per un portiere sono due aspetti su cui si può sempre migliorare".

Chi era il tuo idolo da bambino e a chi ti ispiri oggi?

"Gigi Buffon. È il primo portiere che mi ha colpito davvero, fin da quando ero piccolo. Era il capitano della Nazionale e per me resta il portiere più forte di sempre. Oggi guardo soprattutto Courtois, perché mi rivedo nelle sue caratteristiche, nella sua fisicità e in come si muove in campo. Sono i due portieri a cui mi sono ispirato di più".

Con due genitori che hanno una scuola di minibasket, hai mai pensato di scegliere il parquet?

"Ho cominciato a giocare a calcio a cinque anni, ma con mamma e papà che avevano una scuola di minibasket facevo anche quello. Ho portato avanti tutti e due gli sport fino ai dieci anni, quando è arrivata la chiamata della Fiorentina. Credo che il basket mi abbia aiutato anche nella lucidità. Ancora oggi, quando ho tempo libero, vado volentieri a fare due tiri al campetto. Poi ha prevalso il calcio e credo che sia stata la strada giusta".

Chi ti ha aiutato di più negli anni alla Fiorentina?

"Massimiliano Benassi, il preparatore dei portieri che ora è ad Avellino. Mi ha sempre spinto a fare qualcosa in più e ha creduto in me anche quando facevo fatica. L’anno scorso lo chiamavo e gli dicevo che magari un movimento non mi riusciva più come prima. Lui mi rispondeva di guardare avanti e andare a duecento all’ora. Mi ha sempre chiesto di dare il 110% in quello che facevo. Se il mio percorso a Firenze è andato bene, se oggi sono in Serie C e sono arrivato fino alla Nazionale Under 20, devo tanto a lui".

A Firenze c’era chi ti considerava persino più forte di Martinelli e si parlava del PSG. Come hai vissuto quelle voci e il paragone con Tommaso?

"Quelle voci mi sono arrivate. Non so quanto fossero vere, ma mi hanno dato uno stimolo in più. Mi dicevo che potevo fare ancora meglio. Con Tommy siamo molto amici e lo stimo tantissimo come portiere. È un po’ più grande di me, ha vissuto certe esperienze prima e per me è sempre stato uno da cui prendere spunto. Siamo stati insieme in prima squadra e mi ha aiutato tanto. Cerco sempre di rubare con gli occhi qualcosa ai portieri che sono più avanti di me. Ad Avellino sta facendo molto bene, gli auguro di fare ancora meglio e spero di ritrovarlo in campo".

Martinelli può fare il titolare a Firenze già l’anno prossimo?

"Per me è un grandissimo portiere. Già l’anno scorso alla Samp aveva fatto molto bene e ad Avellino sta dimostrando che può stare tranquillamente tra i grandi. Poi il salto dalla Serie B alla Serie A è importante, soprattutto in una piazza come Firenze. Però, se continua a fare quello che sta facendo, credo che alla Fiorentina possa starci tranquillamente".

Ho promesso a Erald Lakti che te l’avrei chiesto. Che capitano è, visto che anche lui è un ex viola?

"Erald è un ragazzo d’oro. È quello con cui ho legato di più all’inizio e mi ha aiutato tanto a inserirmi. Come capitano pretende sempre il cento per cento da tutti e credo che la sua leadership possa darci una grossa mano per tutto il campionato. Prima di tutto è una grande persona, poi è anche un grande giocatore".

Che idea ti sei fatto delle difficoltà della Fiorentina e del rendimento di De Gea?

"Per me la Fiorentina è una squadra che dovrebbe stare tra le prime dieci della Serie A. In questi due anni ci sono stati momenti difficili e da fuori non posso sapere cosa succeda nello spogliatoio. Credo che in certe partite la squadra possa giocare meglio, ma sulla salvezza sono tranquillo. Penso che sia ampiamente alla portata. Quanto a De Gea, è un portiere fortissimo, ha fatto la storia in Premier. Anche quando gli capita di sbagliare, a uno con la sua carriera mi sento di dire poco".

Un portiere può fare il capitano? A te piacerebbe portare la fascia?

"Certo che mi piacerebbe. Per me un capitano deve avere personalità e sapersi far sentire dentro lo spogliatoio e in allenamento. Il portiere vede tutto quello che succede in campo, quindi la distanza dall’arbitro mi sembra un aspetto secondario. In partita si va in campo in undici. Quello che conta davvero, per chi porta la fascia, è saper guidare il gruppo".

Quanto è forte il desiderio di tornare alla Fiorentina?

"Da quando sono arrivato a Firenze il mio sogno è esordire al Franchi, davanti a tutta quella gente e a una piazza che mi ha visto crescere. Ci ho passato otto o nove anni e mi piacerebbe tornare un giorno. Adesso però guardo una partita alla volta. Sono all’Arzignano e voglio dare il mio contributo alla squadra, cercando ogni giorno di fare qualcosa in più. Il sogno di Firenze c’è sempre, ma credo che qui, piano piano, possiamo fare grandi cose".