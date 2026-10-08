Njie, un gol per prendersi la Viola. E chiamare la Svezia dei grandi
La velocità c’è, la personalità pure. Ad Alieu Njie, adesso, manca solo il gol, l’ultimo tassello per dare sostanza al suo avvio in viola. Sabato a Genova lo svedese avrà l’occasione di sbloccarsi con la Fiorentina e interrompere un digiuno in Serie A che dura dal 4 gennaio scorso, in una delle rare apparizioni che il Torino gli aveva concesso (i granata si imposero a Verona 3-0). Una rincorsa alimentata dalla rete segnata nei giorni scorsi alla Macedonia del Nord con la Svezia Under-21: una spinta di fiducia da portare adesso anche in campionato.
La cura Vanoli
Tra i giocatori più convincenti prima della sosta, il classe 2005 ha beneficiato subito dell’arrivo di Paolo Vanoli. Già nella prima gara a Venezia ha fatto valere accelerazioni e capacità di saltare l’uomo (al netto di un clamoroso gol sbagliato), per poi mettere a referto un assist nella delicata sfida di Coppa Italia contro il Pisa. Segnali incoraggianti, sui quali la pausa ha permesso di lavorare ancora. Njie ne ha tratto beneficio e dalla parentesi in nazionale sono arrivate anche parole di elogio per il nuovo tecnico viola. Ora, però, serve la consacrazione: trasformare gli strappi in occasioni e le occasioni in gol.
Ambizioni da confermare
Del resto, è stato proprio Njie ad alzare l’asticella durante il ritiro dell’Under 21: "Per me, se giochi in Serie A, che è uno dei cinque campionati più importanti, devi giocare anche in nazionale maggiore. Il fatto di giocare in Serie A è un bonus. Per me, la cosa più importante è essere convocato in nazionale maggiore. Sono cose che succedono, immagino che dovrò aspettare e vedere. Devo fare del mio meglio affinché mi noti. Immagino che dovrò semplicemente continuare a lavorare a Firenze e farlo al meglio, così che mi chiami al prossimo incontro. Spero che possa accadere già nel 2027". Parole che raccontano sicurezza nei propri mezzi e un obiettivo preciso. Per avvicinarlo, l’esterno sinistro deve lasciare il segno con la Fiorentina. A cominciare da Genova.
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