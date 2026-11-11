FirenzeViola Atta, dai problemi estivi allo stop prolungato: ora è il momento verità

Da domani la Fiorentina torna al lavoro e per Arthur Atta, assente dalla gara con il Napoli, è il momento verità. Con il Monza Vanoli vorrebbe avere un'alternativa in più a centrocampo e trequarti

Paolo Vanoli ha fissato la ripresa degli allenamenti della Fiorentina (a ranghi ridotti) a domani, con doppia seduta, anche venerdì. Allenamenti mirati a tenere in forma chi non è stato convocato in Nazionale, senza forzare però troppo, e recuperare gli infortunati. La sosta stavolta deve servire a ritrovare davvero Arthur Atta, visto che dalla gara con il Napoli il centrocampista viola non ha messo più piede in campo. Anzi, proprio durante la precedente sosta nell'amichevole con la Primavera aveva accusato di nuovo dolore e dunque è rimasto fermo per le sei partite che ci sono state prima del nuovo stop del campionato.

Sovraccarico ai muscoli addominali

Il giocatore è fermo per un "sovraccarico ai muscoli addominali" come detto in conferenza stampa da Vanoli (confermato ovviamente dall'addetto stampa viola che lo accompagnava) ma evidentemente il problema è stato più grave del previsto. Il tecnico ha sperato di averlo con la Juve, così come Ranieri se non altro convocato in panchina, ma affrettare i tempi poteva essere controproducente e così si aspetteranno questi ulteriori 15 giorni per rivederlo.

Dai problemi trascurati allo stop prolungato

O almeno si spera. Atta potrebbe così rappresentare quel terzo centrocampista con compiti di inserimento che ora non c'è, soprattutto con la qualità dell'ex Udinese. "Ma davvero viene da noi?" aveva chiesto a suo tempo Grosso a Paratici nel fargli i complimenti per averlo preso. Un colpo che, in estate, sembrava davvero essere tale. Poi i primi problemi fisici, probabilmente trascurati visto che poi il centrocampista ha giocato sempre. Poi il lungo stop per permettergli di recuperare definitivamente con un programma personalizzato.

Atta uomo in più, alternativa a Gonçalves

Ma da domani Atta potrebbe iniziare piano piano a interagire con il gruppo e provare a vedere se è tornato al 100%, come chiede Vanoli. Il tecnico anzi spera che alla ripresa, il 23 a Monza, di poter scegliere tra lui e Gonçalves o comunque poterli alternare, a sinistra o come trequartisti nel nuovo modulo 4-2-3-1, mediani permettendo. Sempre domani si capirà l'entità del problema alla caviglia di Ndour, anche se sembrerebbe nulla di grave, anche alla luce di impegni dell'U21 amichevoli e dunque Baldini ha preferito non forzare la mano su giocatori non al meglio.