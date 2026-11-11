FirenzeViola Da Fagioli a Mastantuono, passando per Njie: ecco tutti gli impegni dei viola durante la sosta

Dalla prima chiamata di Njie con la Svezia agli impegni di Fagioli e Mastantuono, passando per le qualificazioni alla Coppa d'Africa di Oulai e Beto: ecco il programma dei viola

La sosta per le nazionali del mese di novembre è ufficialmente iniziata da qualche giorno, e in casa Fiorentina sono sei i calciatori chiamati dalle rispettive selezioni per gli impegni che andranno in scena tra Nations League, gare amichevoli e partite di qualificazione alla Coppa D’Africa 2027, ossia Njie, Fagioli, Dragusin, Mastantuono, Oulai e Beto.

Gli impegni degli Europei e di Mastantuono

Detto già nella giornata di ieri del ritorno dal ritiro dell’Italia U21 di Cher Ndour per un problema alla caviglia (sarebbe stato il settimo viola convocato in nazionale in questa sosta) la principale novità di questa pausa di novembre è legata alla prima chiamata con la nazionale svedese maggiore di Alieu Njie, uomo più in forma della Fiorentina visto che è reduce da tre gol consecutivi in campionato contro Atalanta, Sassuolo e Juventus. La sua Svezia sarà impegnata in due gare di Nations League, quella di sabato sera alle 20.45 in casa contro la Bosnia-Eregovina, e quella di martedì 17 novembre sempre alle 20.45 in casa della Polonia. Doppio impegno anche per Nicolò Fagioli, chiamato nuovamente da Mancini e pronto ad affrontare con gli azzurri la Francia a San Siro nella sfida di domani sera delle 20.45 e il Belgio fuori casa nel match in programma per domenica sera sempre alle 20.45. Saranno due le partite anche per Radu Dragusin, che con la sua Romania affronterà in casa la Polonia sabato alle 20.45 e la Bosnia-Erzegovina martedì 17 novembre alle 20.45, e per Franco Mastantuono, in campo con la sua Argentina per le gare casalinghe amichevoli contro l’Uruguay (in programma per sabato a mezzanotte) e il Costa Rica (in programma per mercoledì 18 novembre a mezzanotte)

Oulai, Beto e la qualificazione alla Coppa D'Africa

Diversi invece sono gli impegni che attendono Oulai e Beto, impegnati rispettivamente con Costa D’Avorio e Guinea Bissau in due gare di qualificazione alla prossima Coppa D’Africa. Il centrocampista viola giocherà contro il Gambia entrambe le gare del girone, domani alle 20.00 e martedì 17 novembre alle 17.00, mentre l’attaccante ex Udinese ed Everton giocherà contro il Madagascar tutte e due le partite del girone domani alle 17.00 e martedì alle 17.00