FirenzeViola A Marassi spazio a Gnonto? In attesa di Mastantuono Vanoli studia l'asse con Njie

Mastantuono in dubbio, Gnonto scalpita: a Genova può arrivare la prima da titolare in Serie A per l'esterno italiano arrivato negli ultimi giorni di mercato

La sosta per i nazionali è ormai agli sgoccioli e in casa Fiorentina si avvicina a piccoli grandi passi la ripartenza del campionato ed in particolare la trasferta di sabato a Genova contro il Genoa alle ore 15:00. In tal senso ci sono già i primi dilemmi di formazione per Paolo Vanoli, in particolare quelli legati alla situazione di Franco Mastantuono che, impegnato nella notte di domani nella gara di addio di Messi alla Selecion contro Benin, tornerà a Firenze soltanto nella giornata di giovedì 8 ottobre inoltrata.

Titolarità a Marassi?

Tempistiche lunghe che potrebbero aprire la porta alla prima titolare in Serie A con la maglia della Fiorentina di Wilfried Gnonto, rimasto Viola Park per tutta la durata della sosta a lavorare agli ordini di Paolo Vanoli. L’esterno classe 2003 italiano non è stato infatti scelto dal c.t. Mancini per questa prima parentesi del nuovo corso azzurro ed ha approfittato dei giorni passati a Firenze per lavorare sia dal punto di vista fisico ma anche soprattutto dal punto di vista dell’integrazione nei sistemi di gioco del tecnico viola.

L'asse con Njie

Gnonto fino adesso è stato probabilmente il giocatore tra quelli arrivati in estate che ha avuto meno spazio e meno minutaggio, e che dunque ha fatto vedere anche meno repertorio tecnico e atletico. Nonostante ciò ha collezionato nella sua unica presenza da titolare in Coppa Italia contro il Pisa, un gol realizzato su un assist fantastico da parte di Njie. Un asse quella tra l'ex Torino e l’ex Leeds che dovrebbero rappresentare, assieme poi alla prima punta Beto o Pellegrino, due terzi del tridente che scenderà in campo a Marassi. Un primo passo per Gnonto non solo alla conquista di un maggiore spazio in viola, e dunque anche verso il possibile riscatto da parte del club gigliato, ma soprattutto anche verso la riconquista di un posto in quella nazionale che lo ha di fatto portato alla luce del calcio italiano e di quello ad alti livelli.