MAIETTA A FV: “ZURKOWSKI? SALTO DI QUALITÀ NON LO FA A EMPOLI. PARISI…”

Il futuro di Szymon Zurkowski sembra essere sempre più lontano da Firenze. Sulle tracce del centrocampista polacco ci sarebbero diversi club tra cui la sua ex squadra, l’Empoli. Per parlare del futuro del classe ‘97 e non solo, la redazione di FirenzeViola ha contattato, in esclusiva, l’ex compagno di Zurkowski proprio ad Empoli: Domenico Maietta.

Che fine farà secondo lei Zurkowski? La cosa migliore per lui è tornare ad Empoli?

“Io conosco molto bene Szymon, so che è un ragazzo bravissimo e un calciatore che a me personalmente piace moltissimo. Un giocatore di gamba, un incontrista che però spesso spinge per fare gol. Sta facendo fatica in questi primi mesi a Firenze perché ha davanti calciatori importanti, però se deve giocare poco è meglio se va via in prestito. Ad Empoli c’è già stato due anni e ha fatto molto bene. È una società in cui conoscono bene il giocatore, la persona e anche le sue qualità: secondo me può fare veramente bene. Se devo dire la mia, se il suo obiettivo è quello di crescere, allora deve cercare un'altra realtà: per fare il salto di qualità deve cambiare squadra, senza tornare all'Empoli. Questa è la mia opinione anche per il bene del ragazzo".

Secondo lei Parisi può sostituire Biraghi?

"Parisi, si sa, sono tre anni che sta facendo veramente bene: e arrivato a Empoli da sconosciuto, si è guadagnato subito la titolarità. Quando c'ero io, il ruolo di terzino sinistro se lo giocavano Terzic e Parisi, quindi eravamo mezzi bene.

In questi due anni si è confermato ai suoi livelli: quando sei in campo, puoi sempre contare su di lui perché ti dà qualità e quantità. Stiamo parlando di un ragazzo giovane che adesso è stato chiamato anche in Nazionale. Se la Fiorentina vuole investire per il futuro, Parisi è l'uomo giusto. Biraghi è un giocatore di esperienza, straordinario anche sulle palle inattive e mi dicono essere anche un uomo spogliatoio. Per Parisi non sarà facile prendere il posto di Biraghi, ma il capitano viola non può stare lì per sempre. Se la Fiorentina dovesse prendere veramente Parisi, sarà un gran bel colpo.

Il campionato sta arrivando, che seconda parte di stagione ti aspetti dalla Fiorentina?

“Mi aspetto una seconda parte di campionato dove i viola usciranno fuori e conquisteranno l’Europa. Firenze è una piazza dove si può fare grandi cose con una proprietà che sta investendo molto. Il mercato di riparazione ci saprà dire se vogliono puntare a qualcosa di importante oppure no. Secondo me la Fiorentina non si farà scappare l’Europa quest’anno”.