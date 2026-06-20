Calciomercato Amatucci più lontano dalla ritorno alla Fiorentina: il punto sul centrocampista

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Tanti tifosi della Fiorentina vorrebbero testare Amatucci in viola ma il destino sembra portarlo ancora lontano dal ritorno a Firenze

La Fiorentina è pronta a trattare l'addio di Lorenzo Amatucci. Il centrocampista, di rientro dopo un'ottima stagione al Las Palmas, non pare essere destinato a restare in viola, tanto che le prime voci di mercato iniziano a circolare all'estero ma anche in Italia. I viola vorrebbero monetizzare dalla sua eventuale cessione e quindi i tempi dell'addio potrebbero anche allungarsi, ma nel frattempo i primi sondaggi e le prime richieste hanno iniziato a fare capolino dalle parti del Viola Park.

Petrachi conosce Amatucci dai tempi della Salernitana

Petrachi, direttore sportivo del Torino, ne conosce il valore dai tempi della Salernitana e sarebbe pronto a muoversi per metterlo a disposizione del nuovo tecnico Abate. Il problema è che per il momento i primi sondaggi parlano di un semplice prestito con diritto di riscatto, formula che non convince i dirigenti della Fiorentina. Magari alzando la cifra del riscatto o inserendo una condizione per l'eventuale obbligo, le cose potrebbero cambiare. Ma al momento siamo ai primissimi approcci, anche perché l'interesse intorno ad Amatucci non manca neanche all'estero.

Le qualità di Amatucci parlano spagnolo

Il Rayo Vallecano, che nella stagione appena conclusa è arrivato fino alla finale di Conference League poi persa contro il Crystal Palace, è una delle società che in Spagna hanno seguito con interesse il giocatore. Amatucci ha dimostrato di avere caratteristiche che si sposano perfettamente col gioco iberico e per questo, oltre al club di Madrid, anche il Getafe avrebbe mandato i propri osservatori per dare un'occhiata da vicino a uno dei migliori centrocampisti della scorsa Segunda Division.

Occhio alle sorprese

L'ultima parola però spetterà a Grosso, che potrebbe incrociare Amatucci in ritiro, sempre che nessuno si muova prima con un'offerta allettante. E a quel punto potrebbe saggiarne il valore dal vivo e non solo tramite video e programmi di scouting. Le qualità tecnico-tattiche di Amatucci, nell'attuale rosa, sono difficili da riscontrare nei giocatori che si sono alternati nel ruolo di play, quindi non si può scartare l'ipotesi, al momento remota, di un cambio di rotta cammin facendo dettato dalla volontà dell'allenatore. Per il momento la sensazione è che il destino di Amatucci continuerà a essere lontano da Firenze, forse in via definitiva. Ma si sa, di questi tempi, col mercato aperto, e un vento di novità pronto a spirare dalle parti di Bagno a Ripoli, non si può dare niente per scontato.