GUARENTE A FV, SARRI CON LA ROSA VIOLA ANDREBBE A NOZZE. FOSSI ACF FIRMEREI STANOTTE

"Sarri? Fossi la Fiorentina firmerei stanotte". Così risponde Tiberio Guarente, ex centrocampista di Atalanta, Siviglia e Bologna, sulla possibilità di vedere il suo ex allenatore ai tempi dell'Empoli sulla panchina della Fiorentina. Per farsi raccontare al meglio Maurizio Sarri dal punto di vista di un calciatore, infatti, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l'ex giocatore Tiberio Guarente.

Come è andata l'avventura ad Empoli con Sarri in panchina?

"Benissimo. Il mister è veramente incredibile e con lui mi sono trovato bene fin dal primo giorno. Riesce sempre a preparare tatticamente ogni partita nel migliore dei modi. Anche il lavoro che fa con noi calciatori durante la settimana è meticoloso. Mi sono affezionato a lui anche perché ci tiene ad avere un ottimo rapporto con i propri calciatori e cerca sempre di spingerti a dare il massimo".

La sua ultima avventura alla Juventus, per alcuni, non è andata molto bene...

"La sua esperienza a Torino è stata particolare. Come ho già detto, per mister Sarri è fondamentale riuscire a creare un rapporto con i giocatori che allena e alla Juventus non gli è stato dato il tempo di poterlo fare. Un anno non è sufficiente per entrare in certe dinamiche e per capire alcuni meccanismi".

Come vedrebbe un eventuale arrivo di Sarri sulla panchina viola?

"Fossi i viola firmerei stanotte e mi assicurerei di avercelo già a giugno al Centro Sportivo. La Fiorentina è una squadra che possiede tantissima qualità e per questo con una rosa come quella viola Sarri ci andrebbe a nozze. La posizione in classifica non rispecchia affatto le doti dei giocatori gigliati. Servirà dargli un po' di tempo ma sono certo che con il giusto approccio riuscirà a fare grandi cose con obiettivi molto più alti di quelli attuali".