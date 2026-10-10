FirenzeViola Genoa-Fiorentina 2-1, le pagelle: Fagioli e Oulai non in giornata, Ranieri il peggiore, Mastantuono non incide

Il difensore centrale fresco di rinnovo tra i più in difficoltà, in mezzo al campo soffrono pure Fagioli e Oulai. Le pagelle di Genoa-Fiorentina 2-1

DE GEA – Respinta non impeccabile sul primo tentantivo del Genoa dal quale nasce il vantaggio della squadra di De Rossi, poi è battuto da Messias da due passi. Va meglio sulla punizione di El Shaarawi prima che rimedi un brutto colpo da Ostigard. Secondo tempo da spettatore, 5,5

JIMENEZ – In ritardo su El Shaarawi quando il genoano costruisce la seconda opportunità del match è spettatore ingiustificato del raddoppio di Messias. Come contro il Napoli è favorito da una deviazione che riapre la partita e regala il gol alla Fiorentina. Mezzo voto in più proprio per l'episodio in questione, 5,5

Dal 35'st DODO' – S.v.

DRAGUSIN – Non fa a tempo a chiudere sul tapin vincente di Osmajic, poi concede fin troppo spazio all'attaccante che offre l'assist a Messias per il 2-0 rossoblu. Recupera spazi e tempi col passare dei minuti e nel secondo tempo è più sicuro, 5,5

RANIERI – Concede un po' troppo spazio a El Shaarawi sul tiro dal quale nasce l'uno a zero del Genoa, poi rimedia il giallo su Messias al quarto d'ora infine buca malamente il cross che Messias tramuta nel raddoppio del Genoa. A poco dall'intervallo si rende pericoloso di testa sugli sviluppi di un corner. Non riesce a farsi perdonare, 4,5

Dal 1'st VIERY – Subito impegnato risponde presente ma finisce tra gli ammoniti dopo un quarto d'ora per fallo su Osmajic. Tiene comunque bene fino al novantesimo, 6

VALDEPENAS – Sorpreso dalla respinta di De Gea in occasione del primo gol dei padroni di casa è poi lo sfortunato protagonista del fuorigioco che invalida il gol di Gnonto. Sfodera più sicurezza nel secondo tempo, arrivando anche al tiro da dentro l'area, ma non basta per raddrizzare il risultato, 5,5

NDOUR – Conclusione debole, da dentro l'area, dopo aver incassato il gol, poi propizia il gol di Gnonto ma l'azione è irregolare. Nel mezzo cuce pochissimo gioco. Nel secondo tempo potrebbe concludere molto meglio da buona posizione, dopo il gol che rimette in partita i suoi, poi ci riprova trovando solo il palo. Si sveglia troppo tardi, 5,5

FAGIOLI – Pochissima regia in un primo tempo in cui manca nella misura degli appoggi e in interdizione. Quando si ritrova in area, poi, non trova lo spazio per il tiro pericoloso mentre in avvio di ripresa resta qualche dubbio su come viene tirato giù. Non in gran giornata, 5

OULAI – Ammonito dopo una ventina di minuti per un fallo plateale nel corso del primo tempo fatica a mettersi in mostra e ad assistere i compagni, soprattutto in attacco. Prima di tornar negli spogliatoi arriva anche al tiro ma senza fortuna. In difficoltà, 5

Dal 1'st NJIE – Primo pallone giocato male con un cross spedito direttamente in curva. Regala qualche spunto in più ma senza grandi lampi, poi s'innervosisce, 5,5

MASTANTUONO – Si ritrova a sbattere con Oulai al primo tentativo di accentrarsi, quando ci riprova non ha gran successo tranne che sul finale di frazione trovando la risposta di Bijlow a un tiro insidioso. Qualche difficoltà anche nella ripresa nel riuscire a trovare spazio al limite dell'area e soprattutto a incidere, 5,5

BETO – Titolare per dare profondità all'attacco in realtà spesso gli capita di correre a vuoto dietro a palloni irraggiungibili. Recupera qualche palla in più nella ripresa poi chiude con un tentativo di rovesciata ancora una volta a vuoto, 5

Dal 19'st PELLEGRINO – Anticipato in più di una circostanza riesce a costruirsi poche occasioni sotto porta, anche sulle palle alte, 5,5

GNONTO – Si vede poco in avvio di gara fino a quando trova la via del gol seppure in un'azione viziata da fuorigioco. Sul finire di primo tempo chiama bene al tiro Oulai, invece nel secondo tempo manca nell'appoggio a Beto da buona posizione. Intermittente, 5,5

Dal 35'st GONCALVES – S.v.

VANOLI – Qualche sorpresa come la titolarità di Gnonto e Oulai, ma soprattutto quella di Beto con Pellegrino in panchina. I suoi cominciano malissimo, sono sorpresi sul vantaggio genoano e fanno ancora peggio sul raddoppio di Messias. Il primo tempo resta di sofferenza con un paio di occasioni solo a ridosso dell'intervallo, dopo il quale entrano Viery e Njie al posto degli ammoniti Ranieri e Oulai. Senza grandi cambiamenti prova anche la carta Pellegrino al posto di Beto dopo il quarto d'ora della ripresa ma il gol che riapre la partita arriva solo con l'autogol di Vasquez sul cross di Jimenez. Negli ultimi dieci minuti c'è spazio pure per Gonçalves al posto di Gnonto e per Dodò al posto di Jimenez ma il risultato non cambia e il k.o. a Genova sancisce la peggior ripartenza possibile dopo la sosta, anche per come matura la sconfitta, 4,5