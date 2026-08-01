FirenzeViola Solomon in vetrina con gli Spurs in attesa di un segnale dalla Fiorentina

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La Fiorentina continua a guardarsi intorno per portare al più presto a Fabio Grosso un pacchetto di esterni offensivi che al momento sono la grande incognita della squadra viola. Tanto che il tecnico ha cambiato modulo contro il Watford ed oggi pomeriggio con il Real potrebbe riproporre il 4-3-2-1 per mancanza di esterni di ruolo (anche se Jimenez dovrebbe essere a disposizione dopo lo stop per la febbre) anche se con Kean che ama essere servito in profondità vedremo quali saranno le sue scelte; sta di fatto che al momento Gudmundsson sembra il solo attaccante ormai adattato a fare l'ala sinistra, per il resto il piatto piange, togliendo i giovanissimi come Croci.

Solomon in vetrina con gli Spurs

In attesa di capire quale sarà la scelta di Franco Mastantuono sul quale è anche la Fiorentina e se ci sono margini per Matteo Cancellieri o Joan Bakayoko (che aveva subito una frenata da Lipsia), intanto aspetta anche Manor Solomon. L'esterno del Tottenham a giugno, dopo i 6 mesi in viola, è tornato a disposizione di Roberto De Zerbi che lo sta utilizzando per le amichevoli estive anche se a giugno gli aveva comunicato di essere fuori dal progetto Spurs. Oggi ad esempio il Tottenham ha giocato contro il Chelsea nella Sydney SuperCup appunto a Sydney, vincendo per 2-1 nel recupero. Il primo gol è stato fatto dall'ex Milan Sandro Tonali, con assist proprio di Solomon rimasto in campo per 67 minuti in cui dunque si è messo ulteriormente in mostra.

La corte del West Ham poco appetibile per l'agente

Per lui si era affacciato il West Ham che però è in Championship. Il club inglese lo vuole per sostituire Crysencio Summerville, trasferitosi all'Al-Hilal, e punta forte sull'acquisto a titolo definitivo dell'esterno del Tottenham. Il suo entourage però frena l'operazione considerando la Championship un passo indietro e punta ad una big europea.

Attesa per un segnale della Fiorentina

La Fiorentina a giugno non lo ha riscattato per 10 milioni ma ha sempre pensato di ridiscutere un trasferimento ad un prezzo inferiore. Al momento non ci sono sviluppi in tal senso, con il giocatore e la sua famiglia (rimasta in Israele) che aspettano segnali dai viola visto che a Firenze si sono trovati bene ed è nata la primogenita Emma.