FirenzeViola Blindato in estate, ora Ndour al centro della Viola. Pronto a prendersi una rivincita

Ndour, il centrocampista affidabile che piace a Vanoli. Gradualmente si inserirà Oulai, ma la sua posizione non è in dubbio

Cher Ndour torna dalla sosta per le Nazionali con rinnovato entusiasmo e tanta voglia di mettersi in mostra. Il centrocampista classe 2004 si è preso la scena grazie all’eurogol realizzato lunedì sera contro la Polonia Under 21, una rete che ha attirato ulteriormente l’attenzione sulle sue qualità. Finora il ragazzo ha trovato spazio con regolarità nella Fiorentina di Paolo Vanoli, che lo utilizza per garantire equilibrio accanto a Nicolò Fagioli, maggiormente orientato alla qualità tecnica e alla costruzione del gioco. Il punto di forza di Ndour è proprio la continuità: durante i novanta minuti riesce a mantenere un rendimento costante, senza evidenziare particolari cali o momenti di difficoltà.

Ndour lo specchio dell'affidabilità

Si tratta, in altre parole, di un giocatore affidabile, capace di offrire un contributo prezioso agli equilibri della squadra. Vanoli potrebbe anche valutare un inserimento graduale di Inao Oulai accanto a Fagioli, ma al momento la posizione di Ndour non sembra essere in discussione. L’allenatore, del resto, ha già avuto modo di elogiarlo in diverse occasioni e le recenti prestazioni del centrocampista bresciano non fanno che rafforzare la fiducia nei suoi confronti.

Le ragioni della sua permanenza

Anche in estate Fabio Paratici aveva dimostrato di credere in lui, escludendo a priori una sua cessione. Una scelta dettata sia dalla stima nei suoi confronti sia da considerazioni economiche: difficilmente, infatti, la Fiorentina avrebbe potuto incassare più di 15-20 milioni di euro per l’ex Besiktas. A questo si aggiungeva la necessità di riconoscere il 50% dell’eventuale ricavato al Paris Saint-Germain, rendendo l’operazione poco conveniente per il club viola. Oggi Ndour si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella squadra e vuole sfruttare le opportunità a disposizione per confermare il proprio valore e prendersi la sua personale rivincita.