FirenzeViola Aspettando il mercato

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Primi rumors di mercato: Thorstvedt pista reale, piace Koleosho, il futuro di Gosens tutto da decidere e sullo sfondo i dubbi su Kean.

Una settimana di attesa prima di riferire le linee guida e, ovviamente, tenere d’occhio le proposte in arrivo dal Mondiale. Tra gli Stati Uniti e Firenze c’è un filo invisibile che unisce presente e futuro della Fiorentina, rappresentato dalla presenza della dirigenza viola al cospetto della famiglia Commisso. Sono giorni decisivi insomma, nei quali si butteranno giù i piani per la prossima stagione.

Agenda viola

Il dg Ferrari e il ds Paratici saranno di rientro da New York nei prossimi giorni, poi nel corso della prossima settimana sono attese le prime dichiarazioni programmatiche su quel che attende il mondo viola. Magari non indicazioni precise, visto che il gran valzer del mercato non lo permetterebbe, ma probabilmente indirizzi più specifici di quanto non abbia riferito fino a ora il presidente Commisso. Più avanti, a ridosso del via alla preparazione estiva e comunque a luglio, anche la presentazione di Grosso.

Rumors di mercato

Seppure da casa viola filtri poco o nulla sono già comunque molti i rumors di mercato che riguardano la Fiorentina, non solo in entrata ma potenzialmente anche in uscita. Così mentre l’apertura dell’entourage di Kean a una permanenza alimenta un interrogativo da sciogliere con attenzione è di ieri l’indiscrezione rilanciata da Napoli su un contatto tra il ds Manna e il procuratore di Ndour. Non ci sarebbe chiusura a un eventuale trasferimento ma a conferma di una stima crescente quanto rimbalza da Firenze è una valutazione da 30 milioni di euro probabilmente destinata a spaventare parecchie pretendenti (Leggi l'approfondimento di FV).

Obiettivo Thorstvedt, incertezza Gosens

Di certo tra le primissime indicazioni ci sarebbero quelle arrivate direttamente da Grosso, il quale si porterebbe volentieri dietro quel Thorstvedt diventato in fretta uno dei fedelissimi del neo tecnico viola. In scadenza di contratto la prossima estate, e impegnato al prossimo mondiale con la nazionale, il norvegese era già stato seguito dai viola, adesso ha scalato in fretta le posizioni relative alle preferenze di mercato e non ci sarebbe da stupirsi se tra le prime mosse di Paratici ci fosse proprio un pressing da avviare nei confronti del Sassuolo. Infine, mentre continua a piacere il profilo dell'Under 21 Koleosho, occhio alle uscite, il primo può essere Dodò ma anche sul destino di Gosens è forte l'incertezza (Leggi l'approfondimento di FV).