Il Lipsia si interessa a Kean. Ma è in cima alla lista di Fabregas
Il Corriere dello Sport - Stadio conferma quanto scritto ieri da FirenzeViola a proposito di Moise Kean che ha riscosso il gradimento del Lipsia, il quale ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con i suoi procuratori. Nessuna offerta ufficiale, almeno per il momento, ma un attestato di stima e una richiesta di informazioni che potrebbe preludere a qualcosa di più concreto nelle prossime settimane.
La principale estimatrice
Il Como continua più di tutti a manifestare il suo apprezzamento per il classe 2000: in particolare Cesc Fabregas lo ha messo in cima alla lista dei desideri per il reparto offensivo. I lariani riflettono e preparano l’offensiva per il centravanti viola, il cui cartellino costa 40 milioni di euro raggiungili, perché no, pure coi bonus. Sono ore calde su questo fronte.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati