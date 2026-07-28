Il Lipsia si interessa a Kean. Ma è in cima alla lista di Fabregas

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Il Corriere dello Sport - Stadio conferma quanto scritto ieri da FirenzeViola a proposito di Moise Kean che ha riscosso il gradimento del Lipsia, il quale ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con i suoi procuratori. Nessuna offerta ufficiale, almeno per il momento, ma un attestato di stima e una richiesta di informazioni che potrebbe preludere a qualcosa di più concreto nelle prossime settimane.

La principale estimatrice

Il Como continua più di tutti a manifestare il suo apprezzamento per il classe 2000: in particolare Cesc Fabregas lo ha messo in cima alla lista dei desideri per il reparto offensivo. I lariani riflettono e preparano l’offensiva per il centravanti viola, il cui cartellino costa 40 milioni di euro raggiungili, perché no, pure coi bonus. Sono ore calde su questo fronte.

