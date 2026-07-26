Dagli inviati Viery dal ritiro: "Grosso ci chiede di lavorare con qualità e intensità. Che orgoglio essere con De Gea"

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Viery Fernandes ha parlato dal ritiro inglese, alla fine dell'allenamento di oggi, il primo dopo l'allenamento con il Qpr:

"Il ritiro è intenso, stiamo lavorando molto duramente e si è visto anche nell'amichevole contro il Qpr. Sono molto contento dell'ambiente che ho trovato e dei miei compagni che mi stanno aiutando molto".

Cosa ti chiede mister Grosso?

"Il mister ci sta chiedendo di giocare con molta qualità e intensità. È una richiesta che ci ha fatto fin dai primi allenamenti e noi cerchiamo di metterla in pratica. Ci sono concetti diversi rispetto al calcio brasiliano e io sto cercando di abituarmi".

Cosa ti ha colpito della Fiorentina e dell'ambiente?

"Ho trovato una cultura molto differente non solo italiana ma anche di altri paesi perché la nostra è una squadra con tanti stranieri. Sto cercando di apprendere da tutti qualcosa, dal modo di parlare fino a quello di allenarsi".

Come va con Dragusin?

"In coppia con lui ci stiamo allenando bene, ma questo vale con tutti i compagni"

Che vuol dire giocare con De Gea?

"Giocare con un portiere come lui è un motivo di orgoglio per me, perché lo usavo da bambino quando giocavo su FIFA alla Playstation e lo sceglievo sempre. Ora che sono qui è una sensazione strana allenarmi con lui. Sono grato per questo"