FirenzeViola La Fiorentina punta su Ndour ma il mercato si accende. E il PSG lo controlla a distanza

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Cher Ndour è uno dei pochi giocatori della Fiorentina che, nonostante la stagione negativa disputata dai viola, ha aumentato il proprio valore mettendosi in mostra soprattutto dall'arrivo di Paolo Vanoli in panchina. Il centrocampista della Nazionale ha giocato con continuità, segnando 7 gol in 47 presenze in tutte le competizioni, di cui 3 in Serie A. Un bottino che ne ha rilanciato il profilo, tanto che Transfermarkt ne valuta il cartellino 20 milioni di euro, cifra al ribasso rispetto a quello che potrebbe essere il suo mercato reale.

L'interesse del Napoli di Allegri per Ndour

L'ultima voce da Napoli parla di un interessamento della squadra di Allegri in vista della prossima stagione, con il ds Manna che si sarebbe già informato con Paratici, il quale ha risposto con una richiesta da minimo 30 milioni di euro. Una valutazione alta che però è legata anche alla stima che lo stesso ds della Fiorentina ripone nei confronti di Ndour. Per i dirigenti viola in generale, lui dovrebbe essere uno dei pochi "intoccabili" della rosa, a meno di offerte considerabili fuori mercato.

Il PSG ha in mano il 50% sulla rivendita

La motivazione non è solo tecnica, ma anche economica, visto che nell'accordo stipulato col PSG, il 50% sulla futura rivendita è ancora in mano dei francesi e questo diminuirebbe di molto l'eventuale guadagno della Fiorentina. Motivo in più per provare a tenersi stretto l'ultimo numero 10 della Nazionale italiana targata Baldini. Nel centrocampo di Grosso, fatte le dovute proporzioni, potrebbe ricoprire il ruolo che nel Sassuolo ricopriva Konè. Un giocatore fisicamente prestante, capace di interrompere il gioco avversario ma anche di far ripartire l'azione. Tra l'altro, il fatto che sia un classe 2004, ne aumenta ancora il valore sia per il presente che per il futuro.

La Fiorentina vuole tenere Ndour ma occhio alle inglesi

Ovviamente tutto dipenderà da chi e da come si presenterà eventualmente al Viola Park. Nel caso in cui il suo nome finisse sul taccuino di una squadra inglese, per esempio, metterebbe più a rischio il piano di affidargli un ruolo centrale nella Fiorentina del prossimo futuro. Il club di Commisso non ha comunque intenzione di farsi prendere per il collo: ha puntato forte su un giramondo come Ndour, gli ha dato una casa e un ruolo da protagonista. L'intenzione è di continuare insieme. Salvo imprevisti, of course.