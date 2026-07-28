Dagli inviati
Comuzzo ha lasciato il ritiro in UK: pronto a raggiungere il Torino
FirenzeViola.it
Pietro Comuzzo ha lasciato il ritiro della Fiorentina: il difensore è pronto per trasferirsi al Torino in prestito con diritto
Si è conclusa l'avventura di Pietro Comuzzo nel ritiro della Fiorentina in Inghilterra. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il difensore classe 2005 ha infatti lasciato gli ormai ex compagni di squadra ed è pronto a iniziare la sua nuova esperienza con il Torino, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club granata.
Le cifre dell'operazione
L'operazione tra Fiorentina e Torino è ormai definita: Comuzzo si trasferirà con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 19 milioni. Per il giovane centrale si apre così una nuova tappa della carriera, con l'obiettivo di trovare maggiore continuità e minutaggio dopo l'ultima stagione in maglia viola.
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Primo Piano
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