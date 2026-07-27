FirenzeViola E alla fine arriva Marin: Pongracic rientra ad agosto ma deve già inseguire gli altri nelle gerarchie

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Il croato, in vacanza dopo la pausa mondiale, tornerà al Viola Park a inizio agosto e dovrà lottare per prendersi un posto da titolare, col mercato sullo sfondo

Ce lo immaginiamo come Troy, personaggio della serie Tv Community, che rientra a casa con le pizze e trova l'appartamento in fiamme. Cancelliamo l'accezione disastrosa, preserviamo solo quella di stupore per una situazione che è cambiata mentre era fuori. Il Troy in questione è Marin Pongracic, che dal 3 agosto dovrebbe aggregarsi alla nuova Fiorentina di Fabio Grosso. E' proprio il caso di dire nuova, soprattutto se parliamo della difesa. Concentriamoci sul pacchetto centrali: Comuzzo out (o comunque in uscita), Dragusin e Viery in, l'unico volto noto sarà quello di Luca Ranieri, con cui ha formato una coppia difensiva dal rendimento alterno nella scorsa stagione.

Nuove gerarchie

Durante la sua assenza è tutto cambiato. Comuzzo verso il Torino per avere spazio, Viery il colpo a sorpresa dal Brasile, ma poi c'è soprattutto Radu Dragusin; destro come lui, 2002, per alcuni potrebbe rappresentare anche la versione migliore di Pongracic. Per questo, visto che Grosso per adesso ha schierato sempre un centrale destro e uno mancino, il romeno dovrebbe entrare in competizione con Marin Pongracic. Il livello si è alzato, ma così tanto? O meglio, la Fiorentina può permettersi che uno dei due stia in panchina?

Il mercato

Certo, nel biennio a Firenze Pongracic non è parso insostituibile, tantomeno insormontabile. Però la sua miglior versione l'abbiamo vista nel palcoscenico migliore al mondo, il Mondiale appunto. La Croazia di Dalic ha sterzato il rendimento da quando il ct lo ha inserito al centro della difesa. Un'ottima partita col Ghana, un'altra super con il Portogallo, anche se dall'epilogo sfortunato. Basta questo forse per capire lo standing di un calciatore (l'unico per altro convocato ai Mondiali tra quelli presenti nella rosa viola della stagione scorsa) che ha legittime mire di essere titolare nella Fiorentina. E poi c'è il mercato e una concorrenza che potrebbe aumentare. Questa concorrenza porta il nome di Victor Valdepenas, classe 2006 del Real Madrid (esterno di fascia ma all'occorrenza centrale) bloccato di fatto dalla Fiorentina. L'operazione si potrebbe concludere a ridosso dell'amichevole tra viola e blancos in programma il primo agosto. Così, pochi giorni dopo, per Pongracic ci sarebbe un'altra novità, e un altro concorrente.