FirenzeViola Gosens, futuro in bilico: lui giura amore a Firenze ma la Fiorentina valuta la cessione

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Il tedesco ha manifestato la volontà di restare in viola ma il club studia ogni scenario nell'ambito della rivoluzione estiva e del contenimento dei costi

Il futuro di Robin Gosens resta uno dei temi aperti in casa Fiorentina. Nonostante una stagione conclusa con numeri comunque significativi dopo una prima parte di campionato piena di difficoltà, la permanenza dell'esterno tedesco non appare così scontata. La dirigenza viola, impegnata in una profonda opera di rinnovamento della rosa e nella riduzione del monte ingaggi, sta infatti valutando attentamente tutte le situazioni contrattuali più rilevanti, compresa quella dell'ex Atalanta e Inter.

La volontà del giocatore

Da parte sua, Gosens non ha nascosto la volontà di proseguire l'esperienza a Firenze. Attraverso alcuni contenuti pubblicati sui propri canali social, il classe 1994 ha lasciato intendere di sentirsi ancora coinvolto nel progetto viola e di voler continuare a vestire la maglia della Fiorentina. Un segnale importante, arrivato al termine di una stagione che, al di là di qualche lampo, non è riuscita a soddisfare pienamente le aspettative.

Kostic possibile alternativa

Intanto il club si guarda intorno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i profili monitorati per la fascia sinistra ci sarebbe anche Filip Kostic, destinato a lasciare la Juventus a parametro 0. Il serbo rappresenterebbe un'opportunità di mercato interessante per esperienza e caratteristiche e potrebbe diventare una pista concreta qualora la società decidesse di separarsi da Gosens nel corso dell'estate.