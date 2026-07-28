Nuovo arrivo: definito l'acquisto del giovane portiere Lapo Zipoli

vedi letture

Come riportato da Il Tirreno, la Fiorentina ha definito l'arrivo di Lapo Zipoli, giovane portiere classe 2009 che andrà a rinforzare il settore giovanile viola. L'estremo difensore approda a Firenze dopo l'ultima stagione disputata con la maglia del Tau Altopascio, con cui ha già avuto modo di mettersi in mostra anche in Serie D, collezionando sei presenze nonostante la giovanissima età.

Le caratteristiche del giocatore

Nato a Prato e alto 188 centimetri, Zipoli conosce già molto bene l'ambiente viola. Per lui, infatti, si tratta di un ritorno: è cresciuto nel vivaio della Fiorentina dagli 8 ai 14 anni, prima di proseguire il proprio percorso allo Zenith Prato e successivamente al Tau Altopascio. Adesso il club gigliato ha deciso di riportarlo a casa, puntando sulle qualità di uno dei prospetti più interessanti del panorama toscano nel suo ruolo.