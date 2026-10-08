FirenzeViola In arrivo il tempo delle scelte, Vanoli e le gerarchie di formazione da stabilire nelle prossime 6 sfide di campionato

In vista della trasferta di Marassi il tecnico ritrova il gruppo al completo, ancora 48 ore utili per sciogliere i dubbi e decidere l’undici anti Genoa

Ancora 48 ore, per prendere le decisioni definitive e sciogliere gli inevitabili dubbi di formazione. Ora che la sosta è ufficialmente alle spalle Vanoli ritrova il gruppo al completo ed è chiamato a cercare la sintesi tra le due settimane di lavoro al Viola Park e il bisogno di dare un’impronta chiara alle gerarchie di formazione.

I singoli prima del modulo

Sotto questo profilo è lecito pensare che nelle prossime 6 sfide di campionato il tecnico abbia in testa di stabilire una sorta di formazione base alla quale aggiungere i cambi in corsa, in linea con l’intento di dare continuità a chi sta studiando da leader. Di certo il nodo più grosso da sciogliere sarà quella del modulo, tanto più alla luce di svariate prove effettuate nell’ultimo periodo nell’ottica di un passaggio al 4-2-3-1

L’interrogativo Mastantuono

Prima ancora dell’assetto collettivo saranno comunque i singoli ad esser valutati da vicino, su tutti quel Mastantuono reduce dal viaggio transoceanico per celebrare l’addio alla nazionale di Messi. Sulla titolarità dell’argentino è possibile che il tecnico si prenda più tempo possibile, di certo scalpitano Gnonto e soprattutto Gonçalves in cerca di quella che sarebbe la prima maglia da titolare dal loro arrivo a Firenze.

Dubbi a centrocampo

L’altro ballottaggio è in mezzo al campo, a prescindere che Vanoli decida di alzare o meno un terzo mediano spostando l’assetto verso una linea a tre dietro la punta (che dovrebbe essere Pellegrino). Con Fagioli e Ndour che avanzano le proprie candidature alla luce delle buone prestazioni in azzurro è Atta uno dei più attesi, fosse solo per valutarne i progressi in termini fisici, anche se persino qualche metro più indietro rispetto alla trequarti rimbalza l’ipotesi di un Gonçalves titolare. Dubbi da sciogliere nei prossimi due giorni, prima che dopo tanti allenamenti torni il campo a parlare e a indicare a Vanoli chi merita fiducia e chi ancora deve invece lavorare per guadagnarsi una maglia da titolare.