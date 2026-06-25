Calciomercato Aranda il nome esotico che piace a Grosso. Gli ostacoli sono la concorrenza e i rapporti col Boca

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Tomas Aranda è uno dei nomi che Paratici sta seguendo in Argentina: piace molto anche a Grosso che lo segue dai tempi del Sassuolo

La Fiorentina segue con attenzione il giovane talento argentino di proprietà del Boca Juniors Tomas Leandro Aranda, trequartista classe 2007 che all'occorrenza può giocare anche da esterno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il suo nome sarebbe caldeggiato direttamente da Fabio Grosso, che avendolo seguito in precedenza probabilmente anche per motivi legati al Sassuolo, lo ha menzionato nei primi incontri a distanza con la dirigenza viola per il mercato ormai prossimo a prendere il via.

Aranda dentro l'idea tattica di Grosso

Grosso, che è stato messo sotto contratto anche per le sue qualità di valorizzazione dei giocatori a disposizione, potrebbe utilizzarlo come alternativa offensiva per il suo 4-3-3. L'allenatore viola evidentemente ne ha intravisto il potenziale e lo vedrebbe bene in un progetto tra presente e futuro al Viola Park ripartendo dalle caratteristiche di giocatore di qualità che hanno fatto circolare il suo nome anche per altri club come Como e Inter ma anche in giro per il resto d'Europa.

Rapporti tesi tra Fiorentina e Boca, ma Paratici non è Pradè

Il valore di mercato è di circa 10 milioni di euro, ma l'interesse internazionale aumenterà sicuramente la cifra richiesta dagli argentini. Tra l'altro, proprio i rapporti tesi col Boca Juniors dopo il caso Valentini (rilevato a parametro zero dalla Fiorentina dopo un lungo periodo in cui il giocatore venne messo fuori rosa dalla società di Buenos Aires) potrebbero essere uno degli ostacoli più difficili da dover superare, anche se il cambio della guardia alla direzione sportiva, potrebbe riavvicinare i due club e permettere, quanto meno, di provare a intavolare una trattativa vera e propria.