Corsa a due in mediana: Miretti in pole, su Thorstvedt decide il Sassuolo
La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista che integri la mediana. Nelle ultime ore si è infiammata la pista Fabio Miretti: sul giocatore in uscita dalla Juventus c’era il Bologna, che però ha fatto un passo indietro quando i bianconeri hanno fissato il prezzo a 14 milioni di euro non contemplando alcuno sconto. Ecco che i viola hanno fiutato il possibile colpo, motivo per cui si sono intensificati i contatti con gli agenti del classe 2003 che ha già aperto all’ipotesi.
Il possibile sviluppo della trattativa
Se la Fiorentina si deciderà a offrire la cifra richiesta dai bianconeri, l’operazione andrà a buon fine. Chissà che non si parli di una contropartita, magari Albert Gudmundsson gradito ai piemontesi. Sta di fatto che la Viola proverà a farsi sotto. Miretti guadagna 1 milione netto a stagione e ha un contratto valido ancora fino al 2028. Non è l’unico profilo valutato da Paratici e Goretti per rinforzare la metà campo di Fabio Grosso in vista della prossima annata.
Thorstvedt vuole la Fiorentina
Kristian Thorstvedt è un altro nome molto caldo. Il giocatore spinge per lasciare il Sassuolo e avrebbe già espresso la volontà di trasferirsi a Firenze. La società neroverde lo valuta almeno 15 milioni ma, complice il brutto infortunio di Ismael Koné, non ha ancora deciso se lasciarlo partire o meno. Lo stipendio del norvegese si aggira intorno ai 600 mila euro a stagione, quindi non rappresenterebbe un ostacolo. Resta da capire la scelta finale del Sassuolo.
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