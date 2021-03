AG. DRAGO A FV, A FIRENZE È FELICE. RINNOVO: NESSUN CONTATTO. BVB? CONFERMO MA...

“Dragowski è molto felice a Firenze”. A chiarire lo stato d’animo attuale del portiere della Fiorentina, sicuramente uno dei migliori della travagliata stagione viola, è proprio il procuratore del calciatore polacco. Per raccontare vari aspetti del presente e del futuro di Dragowski, infatti, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l’agente del classe ‘97 Mariusz Kulesza.

Come giudica fin qui la stagione del suo assistito?

“Personalmente credo che Bart stia facendo veramente bene quest’anno. Ha fatto alcune prestazioni incredibili e grazie alle sue parate ha aiutato molto la squadra a raccogliere punti. La Fiorentina sta faticando un po’ in questa stagione, ma ha una rosa con tanto potenziale”.

Lo ha sentito ultimamente? Come sta?

“Sì, lo sento in continuazione. Fortunatamente l’infortunio che lo ha costretto ad uscire contro il Milan non è niente di grave. Dovrebbe essere già pronto per la prossima partita contro il Genoa”.

Si parla di un possibile interesse di grandi squadre come il Borussia Dortmund. È vero?

“Sì, confermo. Ovviamente sono molto felice che grandi club che giocano la Champions League siano interessati a Dragowski. Però adesso la cosa più importante per lui è concentrarsi per questo finale di stagione e finire l’anno con più punti possibili”.

Dragowski è felice a Firenze?

“Ormai è qui da tanti anni. La città è bellissima e lui è molto contento”.

Incontrerà o ha incontrato la Fiorentina per affrontare il tema rinnovo?

“Per adesso non c’è stato nessun contatto. Bart ha ancora due anni di contratto con il club viola e quindi c’è tempo”.