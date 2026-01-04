Zaccagni: "Viviamo una situazione di emergenza. Dobbiamo restare calmi"

Zaccagni: "Viviamo una situazione di emergenza. Dobbiamo restare calmi"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:20Avversari
di Redazione FV

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, nel post partita ha parlato ai microfoni di DAZN della sconfitta contro il Napoli, del momento di difficoltà biancoceleste e della prossima partita contro la Fiorentina: "Difficile questa situazione di perenne emergenza, ma non dobbiamo cercare alibi. Adesso è il momento di mantenere la calma, le ultime due partite ci daranno nervosismo, ma dobbiamo restare calmi, mettere a posto la testa e affrontare la partita di mercoledì".