Zaccagni: "Viviamo una situazione di emergenza. Dobbiamo restare calmi"

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, nel post partita ha parlato ai microfoni di DAZN della sconfitta contro il Napoli, del momento di difficoltà biancoceleste e della prossima partita contro la Fiorentina: "Difficile questa situazione di perenne emergenza, ma non dobbiamo cercare alibi. Adesso è il momento di mantenere la calma, le ultime due partite ci daranno nervosismo, ma dobbiamo restare calmi, mettere a posto la testa e affrontare la partita di mercoledì".