Il mercato viola si fa soprattutto in mezzo: per la Nazione il nome buono è Miretti
Sulle pagine de la Nazione un punto anche sul mercato della Fiorentina: i viola faranno un restyling profondo e i dirigenti sono concentrati adesso sullo studio per il centrocampo, reparto che con ogni probabilità sarà quello più ritoccato. Il nome sul quale sta lavorando da giorni Fabio Paratici è quello di Fabio Miretti, che la Juventus cederebbe volentieri per far cassa. Jolly duttile e rapporti sul mercato buoni fra le due società.
Se ne parlerà anche nelle prossime ore. Sempre in mediana restano validi i nomi di Brescianini (che piace molto al Cagliari) e Casadei, anche a prescindere da un eventuale scambio (molto difficile) con Mandragora.
