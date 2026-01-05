Il mercato viola si fa soprattutto in mezzo: per la Nazione il nome buono è Miretti

Sulle pagine de la Nazione un punto anche sul mercato della Fiorentina: i viola faranno un restyling profondo e i dirigenti sono concentrati adesso sullo studio per il centrocampo, reparto che con ogni probabilità sarà quello più ritoccato. Il nome sul quale sta lavorando da giorni Fabio Paratici è quello di Fabio Miretti, che la Juventus cederebbe volentieri per far cassa. Jolly duttile e rapporti sul mercato buoni fra le due società.

Se ne parlerà anche nelle prossime ore. Sempre in mediana restano validi i nomi di Brescianini (che piace molto al Cagliari) e Casadei, anche a prescindere da un eventuale scambio (molto difficile) con Mandragora.