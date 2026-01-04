Nicola: "Gara non buona. Sapevamo che la vittoria per i viola significava molto"

vedi letture

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro la Fiorentina: "Sicuramente la partita deve far capire che se siamo anche solo al 90% non basta. Oggi abbiamo interpretato una difesa di blocco senza essere aggressivi. Abbiamo sbagliato molti palloni in uscita. Non siamo riusiciti a creare superiorità numeriche da dietro. I complimenti quando si fa belle partite è giusto riceverli, quando si fa gare meno qualitative è giusto però altrettanto riconoscerlo. Oggi speravamo di portare via almeno un punto".

Ancora sulla partita e sul secondo tempo: "Noi i cambi li abbiamo fatti nella prospettiva che per la Fiorentina la vittoria significava tanto e davano spazi in più. Il secondo tempo lo abbiamo interpretato bene ma non siamo stati qualitativi con la palla. Nel primo tempo siamo stati poco aggressivi e non abbiamo avuto il giusto baricentro. Partite così ne accadono e in quei casi va indossato un vestito diverso. È una gara che ci aiuterà a crescere".

Sul cambio di Bondo: "Si stava facend fatica in mezzo e l'ammonizione mi ha convinto a cambiare per non rimanere in dieci, ecco perché ho preferito fare questa scelta":