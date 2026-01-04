Nuovo innesto per l'Udinese, arriva Juan Arizala. Domani le visite mediche

In arrivo un nuovo rinforzo sugli esterni in casa Udinese. Il club friulano ha trovato l'accordo con l'Independiente Medellìn per Juan Arizala. Il costo dell'operazione per il giovane talento è di 3 milioni di euro. Il classe 2005 è atteso nella giornata di domani per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con l'Udinese.