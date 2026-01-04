Nuovo innesto per l'Udinese, arriva Juan Arizala. Domani le visite mediche
FirenzeViola.it
In arrivo un nuovo rinforzo sugli esterni in casa Udinese. Il club friulano ha trovato l'accordo con l'Independiente Medellìn per Juan Arizala. Il costo dell'operazione per il giovane talento è di 3 milioni di euro. Il classe 2005 è atteso nella giornata di domani per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con l'Udinese.
Pubblicità
Avversari
Fiorentina, si è aperta una finestra... De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... Un mercato che cambierà la squadradi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina, si è aperta una finestra... De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... Un mercato che cambierà la squadra
Copertina
FirenzeViolaKean dalla possibile tribuna al gol e tutto passa: sta tornando imprescindibile per la Fiorentina
Dagli inviatiGiorno speciale per il piccolo Tommy: gara al Franchi e regali di Lezzerini e Martinelli
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Cremonese 1-0, Kean entra e la decide: i viola tornano a vincere
Tommaso LoretoSolidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscita
Alberto PolverosiI calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com