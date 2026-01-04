Pisa, vicino l'accordo per l'attaccante del Viktoria Plzen, Rafiu Durosinmi
Colpo in attacco per Gilardino. Come riportato da Valentina Mariani di Sky Sport, il club toscana è vicino a chiudere per l'acquisto di Rafiu Durosinmi del Viktoria Plzen. Le richieste delle parti sono vicine sulla base di un accordo da 9 milioni più 2 di bonus. Il classe 2003 è uno dei migliori giocatori della squadra polacca totalizzando 13 reti in 32 presenze, 7 di queste in campionato, che gli valgono il sesto posto della classifica marcatori.
