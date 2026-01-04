Vandeputte: "Sapevamo di affrontare una squadra. Il gol nel finale fa male"

Il centrocampista della Cremonese, Jari Vandeputte, ha parlato al termine della partita contro la Fiorentina, persa proprio nei minuti finali grazie alla rete di Moise Kean: "Usciamo dal campo scontenti ma bisogna ammettere che è mancata la prestazione rispetto al solito. Detto che subire un gol nel finale fa male". In alcune circostanze avete gestito male il pallone in uscita: "Sapevamo di sfidare una squadra forte, il cui valore va al di là della classifica. Ci aspettava una partita difficile e abbiamo faticato a trovare una soluzione alla loro aggressività e voglia di fare punti".

Infine, il centrocampista guarda avanti ai prossimi impegni della Cremonese: "In questo momento non guardiamo la classifica, ma ci permette di avere equilibrio e lucidità nel nostro percorso. Guardiamo subito avanti, oggi è stata una partita non all’altezza ma abbiamo già dimostrato di cosa siamo capaci. Possiamo e dobbiamo reagire subito alla prestazione di oggi contro un avversario difficile che, come noi, ha bisogno di punti. Da domani cercheremo di preparare al meglio la partita con il Cagliari".