Sarri gela la pista Insigne: "Abbiamo esigenze maggiori in altri ruoli"

Maurizio Sarri in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte, si è espresso sul tema mercato, parlando del possibile acquisto di Lorenzo Insigne da parte della Lazio: “Abbiamo esigenze maggiori in altri ruoli, si può completare la rosa ma questa non è la mia priorità". Queste parole giustificate dalla forte assenza di un centravanti di spessore, a causa dell'espulsione di Noslin, dalla cessione di Castellanos e dallo scarso rendimento di Dia.