FirenzeViola Kean dalla possibile tribuna al gol e tutto passa: sta tornando imprescindibile per la Fiorentina

vedi letture

Moise Kean ci ha messo solo 6 minuti ieri per fare il gol vittoria della Fiorentina. Con l'abbraccio dei compagni e del tecnico, liberatorio dopo 92' minuti buoni ma senza gol e a sancire la sua leadership in area. Un gol che arriva nonostante il giocatore dovesse accomodarsi in tribuna per scelta tecnica, dopo una settimana particolare con il giocatore lontano da Firenze per motivi personali ancora tutti da chiarire. "Gli ho detto che non lo avrei portato neanche in panchina per rispetto del gruppo" ha spiegato infatti Vanoli che poi ha dovuto portarlo in panchina per il forfait di Dzeko: "Lui aveva un accordo di una società già da tempo che è stato rimandato e che per questioni legali non poteva essere rimandato ancora (ma non erano motivi famigliari secondo il comunicato del club? ndr). Non c’è alcun caso Kean, è inutile buttare merda sulla vicenda. Non lo volevo convocare non per la situazione che ha avuto ma per rispetto ai compagni” la chiosa del tecnico.

Nessun caso

E il caso non c'è anche e soprattutto perché sono bastati quei sei minuti e quel gol che vale tre punti a tempo scaduto per buttare tutte le polemiche alle spalle. Le ha archiviate Vanoli e le ha archiviate soprattutto Kean che ha dimostrato di essere tornato il centravanti che questa estate ha convinto la Fiorentina a blindarlo a peso d'oro e una clausola da 62 milioni dopo la precedente e straordinaria. Tre gol in tre partite, doppietta con l'Udinese e gol alla Cremonese ieri che hanno significato sei punti vitali per la Fiorentina.

Verso la continuità

Kean ora è a quota 6 gol complessivi come Gudmundsson e capocannoniere viola della serie A con 5 gol come Mandragora ma quello che più conforta è questa ritrovata continuità (nonostante a Parma sia rimasto a secco) visto che i precedenti gol in A erano stati fatti ad ottobre (con Roma e Bologna su rigore) e con la Dinamo l'11 dicembre in Conference. Insomma sono numeri lontani da quelli della scorsa stagione ma che lasciano ben sperare per questa corsa salvezza. Kean insomma sta tornando un giocatore imprescindibile per la Fiorentina.