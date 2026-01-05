In Fiorentina-Cremonese la squadra peggiore è quella arbitrale: per la Gazzetta La Penna è da 4

Il grande bocciato di Fiorentina-Cremonese, gara terminata 1-0 per i viola, a segno Moise Kean al 92', è il team arbitrale. Il direttore di gara, Federico La Penna, ma anche e soprattutto il comparto Var e Avar, che cancella un rigore un rigore che non si poteva cancellare al minuto 36'. Fa chiarezza la Gazzetta dello Sport, che dà 4 in pagella alla squadra arbitrale:

"Un solo episodio dubbio e La Penna combina un pasticcio, messo sulla cattiva strada dal Var Marini. Al 36’ Piccoli controlla in area, Baschirotto lo stende, l’arbitro fischia il rigore. Marini, però, lo richiama al monitor per controllare il precedente contatto tra i due giocatori, con reciproche trattenute e Piccoli che tocca il collo dell’avversario. Situazione da campo, che non avrebbe necessitato di revisione e della cancellazione del rigore".

Il Corriere dello Sport è addirittura più severo con il Var Marini, che prende 3: "La conferma: gli arbitri (intesi come categoria, qui la specifica è sul VAR) sono finiti. Totalmente folle la decisione di Marini di chiamare un’OFR inesistente (allora, se poi un giocatore travolge un portiere in uscita va tutto bene? addirittura da voto altissimo?), dispiace per La Penna che non ha avuto la forza per confermare la sua decisione".