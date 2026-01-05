Tottenham, il tecnico Frank: "Paratici lavora per noi giorno e notte"

vedi letture

Thomas Frank, allenatore del Tottenham, ha parlato di Manor Solomon nella conferenza stampa dopo la gara di ieri contro il Sunderland: "Tutte le operazioni di mercato sono condivise con tutta la dirigenza, è stata la decisione giusta da prendere. Da quello che so, Lange, Paratici e Vinai lavorano giorno e notte per fare il meglio per noi, così come tutta la squadra mercato, e con la Proprietà che ci sostiene a 360 gradi".