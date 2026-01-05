Le prossime mosse di Paratici secondo il Cor.Fio: tutto sugli esterni, nel frattempo tanti esuberi

Il Corriere Fiorentino, in edicola oggi, fa il punto sulle priorità di mercato della Fiorentina, partendo dalla situazione di Fabio Paratici: per l'arrivo del nuovo head of football viola in città dovremo pazientare ancora per qualche giorno, ma Paratici, che ieri ha seguito la gara del Tottenham contro il Sunderland (1-1) è destinato a confrontarsi nuovamente con la società inglese per stabilire i termini della sua uscita, poi potrà concentrarsi sulla sua nuova missione: la salvezza della Fiorentina. Nel frattempo sono costanti i contatti tra lui e il ds Roberto Goretti per riprogrammare la squadra.

Scrive il Corriere Fiorentino: con l’operazione Solomon propedeutica a una transizione verso il 4-3-3 dopo l’israeliano sono altri gli esterni finiti nel mirino, Dominguez del Bologna su tutti, senza contare che sempre dal suo (ormai) ex club Paratici potrebbe nuovamente pescare, stavolta per un obiettivo da tempo sulle scrivanie viola. Che il romeno Dragusin piaccia alla Fiorentina è storia nota, ora si tratta di capire se oltre la concorrenza la Fiorentina riuscirà ad assicurarsi un nuovo difensore (le alternative restano Becao del Fenerbache o Coppola del Brighton) seppure anche in questo caso la priorità resti cedere. Con Pablo Marì in bilico per il cambio di modulo gli ultimi rumors riguardano Pongracic finito nel mirino di Bologna e Lipsia, mentre in procinto di fare le valigie c’è anche Viti destinato a tornare a Nizza, sorta di crocevia del mercato (a Nizza potrebbe finire anche Richardson).

Sempre mercato in entrata: oltre a valutare Casadei, che nel Torino sta trovando poco spazio, lo sguardo resta posato su chi ha bisogno di giocare pure in quel di Bergamo, come Samardzic e Brescianini, come nel caso di Baldanzi che in questo mercato potrebbe muoversi da Roma.