Arbitri, Lazio-Fiorentina affidata al signor Sozza di Seregno
L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni valide per la diciannovesima giornata di campionato (nonché ultima del girone d'andata). Lazio-Fiorentina è stata affidata al signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Lo Cicero e Di Gioia, e il Quarto Uomo Crezzini. Al Var ecco Pezzuto, mentre l'aiuto Var sarà Prontera.
LAZIO-FIORENTINA h. 20.45
SOZZA
LO CICERO–DI GIOIA
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
