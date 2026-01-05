Arbitri, Lazio-Fiorentina affidata al signor Sozza di Seregno

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni valide per la diciannovesima giornata di campionato (nonché ultima del girone d'andata). Lazio-Fiorentina è stata affidata al signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Lo Cicero e Di Gioia, e il Quarto Uomo Crezzini. Al Var ecco Pezzuto, mentre l'aiuto Var sarà Prontera.

LAZIO-FIORENTINA h. 20.45

SOZZA

LO CICERO–DI GIOIA

IV: CREZZINI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PRONTERA