Arbitri, Lazio-Fiorentina affidata al signor Sozza di Seregno

Arbitri, Lazio-Fiorentina affidata al signor Sozza di SeregnoFirenzeViola.it
di Redazione FV

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni valide per la diciannovesima giornata di campionato (nonché ultima del girone d'andata). Lazio-Fiorentina è stata affidata al signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Lo Cicero e Di Gioia, e il Quarto Uomo Crezzini. Al Var ecco Pezzuto, mentre l'aiuto Var sarà Prontera. 

LAZIO-FIORENTINA h. 20.45

SOZZA
LO CICERO–DI GIOIA
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA