Parma interessata ad Andreas Schjelderup, il gioiello norvegese del Benfica

Il Parma di Cuesta è interessata al giovane talento norvegese, Andreas Schjelderup, ora tra le file del Benfica. Il classe 2004, data la sua giovane età ha bisogno di spazio per esprimere il suo talento e le sue potenzialità, cosa che nella squadra allenata da Josè Mourinho non gli è concessa, per questo il club portoghese aprirebbe al prestito del norvegese solo per permettergli di giocare con più continuità, cosa che gli permetterebbe di crescere ulteriormente.