Verona-Torino, vince la squadra di Baroni per 0-3. Verona ora al pari dei viola

La Fiorentina può sorridere ancora. Dopo aver ottenuto i tre punti contro la Cremonese, il Verona (che ha una partita in meno) perde in casa contro il Torino e rimane fermo a 12 punti, al pari della Fiorentina.

La partita tra Verona e Torino ha visto come dominatore incontrastato la formazione piemontese, che è subito passata in vantaggio grazie al gol dell'ex di Simeone, che approfittando del regalo di Bernede ha portato i suoi avanti, nel proseguo della partita c'è stato un sostanziale equilibrio, che è venuto a mancare nei minuti finali con le reti di Casadei e Njie, che hanno decretato lo 0-3 finale.