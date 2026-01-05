Calciomercato

CSC Flash, i viola ci provano per Dragusin. Sondaggi per Baldanzi

Oggi alle 14:18Primo Piano
di Niccolò Santi

Nuovo appuntamento con il CSC Flash, la pillola di mercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

La difesa.
I viola sono interessati a Dragusin del Tottenham, anche se il giocatore non sembra entusiasta di lottare per la salvezza. Andrà un'opera di convicimento a fronte di una concorrenza folta. Piacciono sempre Becao del Fenerbahce e Coppola del Brighton.

La trequarti.
Sondaggio della Fiorentina per Baldanzi della Roma. Andrà valutata la condizione atletica, ma l'affare può decollare nelle prossime settimane.

Il centrocampo.
Miretti è in uscita dalla Juventus. C'è l'opzione Fiorentina, anche se al momento non risulta una priorità dei viola. Sempre d'attualità Samardzic e Brescianini dell'Atalanta.

Le uscite.
Martinelli è pronto ad accasarsi alla Sampdoria. Nelle prossime ore diventerà un nuovo portiere dei blucerchiati, in prestito secco fino a giugno.

