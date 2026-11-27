Da Udine, Zanetti recupera David Alaba: sfiderà il suo ex compagno Mastantuono
Secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto questa mattina, il tecnico dell'Udinese Paolo Zanetti, che contro i viola guiderà i bianconeri per la seconda volta in stagione dopo l'esonero di Runjaic, ha recuperato David Alaba, colpo dell'estate che ha iniziato la stagione con non pochi problemi. L'ex Real Madrid dovrebbe partire da titolare e occupare il ruolo di centrale di sinistra nella difesa a tre dei friulani e avrà il compito di sfidare il suo ex compagno Franco Mastantuono.
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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