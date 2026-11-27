Udinese, Piotrowski e Palma si fermano. Davis a rischio con la Fiorentina
Come riportato dal Messaggero Veneto, l'Udinese deve fare i conti con alcune situazioni da monitorare in vista della partita contro la Fiorentina. Sono in dubbio Jakub Piotrowski e Matteo Palma, entrambi alle prese con affaticamenti muscolari e in attesa degli esami strumentali. Per il difensore, fermatosi durante un allenamento, filtra particolare cautela. Sono invece già certe le assenze di Nicolò Bertola, per una lesione al semitendinoso della coscia destra, ed Enzo Ebosse, ancora alle prese con il recupero dopo una botta alla caviglia.
Le defezioni in difesa potrebbero favorire l'impiego dal primo minuto di David Alaba sul centro-sinistra. In attacco, invece, Keinan Davis non dovrebbe essere rischiato dall'inizio: lo staff tecnico starebbe valutando una coppia composta da Jurgen Ekkelenkamp e Nicolò Zaniolo, apparso in crescita di condizione nelle ultime sedute al centro sportivo Bruseschi dopo la partita contro il Bologna.
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