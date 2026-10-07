Tmw, ecco come sono andati i nazionali del Genoa: 4 in gol e un infortunato

Terminati gli impegni delle nazionali in giro per il mondo tra Nations League, qualificazioni e semplici amichevoli, Tuttomercatoweb ha fatto un focus sui giocatori della serie A, club per club, convocati nelle rispettive selezioni. Per quanto riguarda il Genoa di De Rossi, l'avversaria di sabato della Fiorentina a Marassi, erano 10 i giocatori impegnati, alcuni fino a ieri sera, con alterne fortune e un infortunio (oltre a quello di Colombo rimediato però nell'amichechevole del club rossoblù stesso a Bucarest).

"La miglior notizie per l'allenatore del Genoa si chiama probabilmente Osmajic: il centravanti del Montenegro, che si è già sbloccato anche in Serie A, ha trovato la via della rete in questa pausa con la nazionale del suo paese. E non è stato l'unico: a segno tra i rossoblù anche Ellertsson con l'Islanda, il laterale ex juventino Puczka con l'Under 21 dell'Austria e, ultimo ma non ultimo, anche quello di Wiafe, in rampa di lancio e pronto a ritagliarsi un posto in pianta stabile tra i grandi, con l'Italia Under 19. In dote arriva però anche un infortunio, quello rimediato all'anca con la Svizzera Under 21 dal centrocampista Meichtry, che è anche l'unico tra i convocati del Grifone in nazionale a non essere sceso in campo neanche per un minuto" il bilancio tracciato dalla testata.

Il minutaggio in nazionale del Genoa

Milutin Osmajic (Montenegro) - 318 minuti

Mikael Egill Ellertsson (Islanda) - 264 minuti

Mario Mitaj (Albania) - 254 minuti

Johan Vasquez (Messico) - 206 minuti

Leo Ostigard (Norvegia) - 155 minuti

Djibril Sow (Svizzera) - 95 minuti

Samuel Wiafe (Italia U19) - 80 minuti

David Puczka (Austria U21) - 78 minuti

Vincenzo Damiano (Italia U19) - 69 minuti

Ethan Meichtry (Svizzera U21) - 0 minuti