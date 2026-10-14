Diao, gol e infortunio per un problema muscolare. A rischio per Firenze
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Nella gara di Champions in svolgimento a Rotterdam tra Feyenoord e Como, i lariani sono andati in vantaggio al 18' (pur ripresi dagli olandesi dopo 2 minuti) con Diao. L'attaccante però si è infortunato proprio per l'allungo rispetto all'avversario in occasione del gol e dunque al 23' è uscito per un problema muscolare. Anche se non si conosce l'antità dell'infortunio, Diao potrebbe essere a rischio per la trasferta di Firenze domenica prossima.
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