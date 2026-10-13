Como, turnover per Fabregas in Champions: da Caqueret a Perrone, ecco i possibili cambi
Archiviata la sconfitta di Genova, la Fiorentina inizia ad avvicinarsi al prossimo impegno di campionato contro il Como, atteso prima dalla trasferta europea sul campo del Feyenoord. Dopo il pareggio con la Roma, Cesc Fabregas potrebbe sfruttare la gara di Champions per far ruotare alcuni elementi, apportando modifiche in ogni reparto. In avanti Baturina dovrebbe partire titolare al posto di Caqueret, non inserito nella lista europea, mentre Douvikas è destinato a guidare ancora l’attacco, anche per l’indisponibilità di Moise Kean. A centrocampo Milla insidia Perrone, mentre in difesa Valle potrebbe riprendersi la fascia sinistra a scapito di Kaiki.
Lo riporta la Gazzetta dello Sport. La squadra lariana partirà per Rotterdam al termine della rifinitura odierna, in vista di una serata destinata a entrare nella storia del club. Anche per i tifosi sarà un momento speciale, trattandosi della prima trasferta europea del Como: più di mille sostenitori sono pronti a raggiungere l’Olanda per stare al fianco della squadra.
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