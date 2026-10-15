Inter, brutte notizie per Chivu: si ferma Lautaro Martinez. Salta anche la Fiorentina

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Dopo la brutta sconfitta in casa in Champions League contro il Club Brugge, arrivano altre notizie negative in casa Inter. Stando infatti a quanto comunicato ufficialmente dallo stesso club nerazzurro, l'attaccante e capitano della squadra di Chivu, Lautaro Martinez, ha riportato un risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra. Ricordiamo che la Fiorentina affronterà l'Inter il 25 ottobre prossimo a San Siro, e dunque inevitabilmente l'argentino dovrebbe essere assente per il match con i viola. Questo il comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore:

"Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra".