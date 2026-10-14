Champions, le formazioni di Feyenoord-Como: Fabregas con Sanchez e Paz davanti
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Alle 18.45 il Como torna in campo per la seconda gara della League Phase di Champions, a Rotterdam in casa del Feyenoord. Fabregas, che deve gestire la rosa tra Champions e la gara di Firenze domenica, mette Nico Paz davanti al posto Douvikas e Sanchez in porta. Ecco le formazioni titolari:
Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, Juste, Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Moussa, Ferri, Valente. All. van Bronckhorst
Como (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Perrone; Diao, Baturina, Kaiki; Nico Paz. All. Fabregas.
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